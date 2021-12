Care amiche e cari amici,

Ossigeno nei suoi primi sei numeri ha raccontato la politica che cambia e quella che resta così, da sempre. I cambiamenti climatici e quelli politici che ancora mancano. I diritti sociali e i diritti civili, senza soluzione di continuità. La società di domani e le contraddizioni che ci arrivano da ieri e da ieri l’altro. Le incertezze e le speranze di un’epoca difficile e controversa.

Ha fatto esercizio di antifascismo, di critica, di approfondimento. Ha discusso di temi e di argomenti troppo spesso affrontati in modo superficiale e corrivo dal “piatto” del giorno che tv e social ci offrono, in una corsa vertiginosa e insensata.

Il formato è quello di sempre, i contenuti sempre più consistenti, il prezzo di copertina e il costo degli abbonamenti ridotti per affrontare un momento di resistenza (che, per noi, è meglio del duo resilienza-ripresa).

Vi ringraziamo per esservi abbonati al primo anno, vi chiediamo di fare lo stesso per il secondo.

Giuseppe Civati, editore

People, la causa editrice.

Ossigeno, la rivista manifesto.

Per abbonarsi: www.peoplepub.it

