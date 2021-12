Lista dei regali di Natale, contro ogni conformismo.

Ai più piccoli, Su le zampe!, un libro silenzioso da leggere insieme ad alta voce.

Allo zio conservatore, Legalizzala! e Laico, che non si sa mai.

Alla cugina che fa il liceo artistico, Lo chiamavano Scottecs.

Alla zia new age, Il mistico confuso.

Al nonno con certe nostalgie, 1943 e Non siete fascisti ma.

Al fratello incerto sul futuro Il figlio di Brancaleone, perché c’è sempre un’occasione per tutti.

A chi vede Berlusconi al Quirinale, Sarò bre, che ci racconta di quando dal Quirinale uscì alla chetichella.

A tutte e tutti, il Pojana, in ogni sua declinazione e fin dai primordi di quel luogo meraviglioso e però pieno di insidie da cui proviene.

E per il 2022 l’Almanacco Quirinale di Ossigeno, la rivista di chiara matrix, con la pillola blu e quella rossa.

People bell. All the way.

www.peoplepub.it

