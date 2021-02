Mentre si popola la nuova sede di Busto Arsizio – Casa People – e si aggiungono nuovi volumi e gadget al nostro e-commerce (www.peoplepub.it), oggi inizia il primo tour – circospetto e mascherato – delle librerie indipendenti, in osservanza di ogni norma, nazionale e regionale.

Vorrei personalmente ringraziare chi ci ha segnalato librerie di pregio, all’insegna del progetto Indie People. Le contatteremo a una a una e speriamo di avviare con loro presto una collaborazione, che per noi è prima di tutto culturale.

Il settore editoriale italiano è viziato da conflitti di interesse di ogni genere, da disservizi da neolitico, da percentuali che crescono ogni mese e che rimangono nelle tasche dei più forti, potenti e concentrati.

Se vogliamo mettere al centro la cultura e la lettura, dobbiamo affrontare questo problema. Subito. È un fatto politico gigantesco.

Noi faremo la nostra piccola parte. Cambiare si può, cambiare si deve. E se non lo facciamo al tempo del colera, non so proprio quando potremo farlo.

Commenti

commenti