Legge queste parole, Vassalotti, e pensa che dentro gli sta accadendo qualcosa.

Per uno come lui è strano, cinico, disilluso, poliziotto. Ma da quando indaga su Possibile tutto gli sembra più roseo, anzi lampone.

Chissà che non inizi una nuova fase, che non si abbandonino vecchie storie consumate, logorate dal tempo, come quei monumenti anneriti che vede passeggiando lungo il Tevere. E che non inizi una nuova stagione della sua vita.

Alla sua età? Ma no, dai, è un abitudinario. Non sarà mica Brignone a farlo cambiare, né i ragazzi di Possibile 2021. Tutta questa passione: e se fosse solo retorica? E se fosse un fuoco di paglia.

L’ispettore si sistema la divisa e riprende la sua vita di sempre.

Lucciole per lanterne? È combattuto. Forse un giorno capirà.

Però c’è del nuovo, nell’aria, questo sì. E chissà dove lo porterà.

