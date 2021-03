Cannabis. Almeno quella terapeutica. Leggete questa lettera serissima. La legge è del 2006. Ed è disattesa. Ma perché in questo Paese deve sempre andare a finire così?

Perché dobbiamo sempre arrivare per ultimi e quando ci arriviamo poi ce ne dimentichiamo? Vale per i diritti civiliesociali (tutto attaccato), per le armi (maledetti), per le cose grandi e per quelle più piccole.

Perché in fondo non cambia mai nulla? Che cos’è, una maledizione? Autolesionismo? Paura del nuovo? Ignoranza sesquipedale? O forse sono gli interessi di un sistema di cose e persone a cui va bene così?

Che pena e che tristezza.

Commenti

commenti