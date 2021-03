E così, un anno dopo, tutti in lockdown. Meno dell’anno scorso ma più dei molti mesi giocando a zona, con i colori e con gli annunci.

People non demorde e propone ai suoi 25 lettori una piccola promozione all’insegna della circolazione di cui abbiamo spesso parlato.

Non si fermano nemmeno le novità e dopo il grande successo di Willie Peyote e la curiosità manifestata da molti per Jacinda Ardern, la leader neozelandese, siamo pronti a proporvi una pubblicazione alla settimana, per i prossimi tempi.

Del resto noi rossi, chi più chi meno, lo siamo sempre stati.

