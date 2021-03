Lo avevamo lasciato, l’ispettore, furtivamente iscritto a Possibile.

Il lunedì rosso è iniziato nel peggiore dei modi: una telefonata del suo capo che insiste perché Vassalotti segua anche il caso di Più – o meno – Europa, con Emma Bonino e Della Vedova che se ne vanno dal partito che avevano fondato. Vassalotti ha preso tempo, rispondendo piccato: «Di fenomeni incomprensibili mi sto già occupando, chiami Vendrami che ha l’hobby del paranormale».

Più o meno sciolta più o meno Europa ha deciso di concentrarsi sulla Zona lampone e si è iscritto alla scuola di politica, che questi hanno avuto il coraggio di chiamare “A ripetizione“, con la solita autoironia del cavolo con cui hanno sempre esagerato.

I corsi iniziano questa settimana, «questi pare che non si interessino d’altro che della sostanza delle cose, mentre in giro è tutto politichese spinto, tra alleanze, accordi e liste che poi si sciolgono come i ghiacciai con i cambiamenti climatici…», Vassalotti si sta esercitando sempre di più per sembrare un vero possibilista (si dirà così?).

Insomma, a ripetizione, fino alla soluzione del mistero. E nel giorno del Pd e della marmotta, gli iscritti a Possibile aumentano più del solito. Rimbalzo tecnico? O politico?

