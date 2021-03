Due immagini da Emiliano e Simone, rispettivamente a Monteverde Vecchio (Roma) e Senigallia.

Perché Indie People riguarda le librerie indipendenti ma anche chi ha un piccolo spazio in cui ospitarci.

Scrivete, come sempre, a promozione chiocciola peoplepub punto it per segnalarci la vostra edicola o la vostra cartolibreria.

