Ci ha messo qualche giorno, perché l’ispettore non ha alcuna dimestichezza con il mezzo informatico, ma alla fine ce l’ha fatta: si è infiltrato in Possibile senza nemmeno pagare la tessera.

Già perché quei matti si sono inventati le tessere “sospese” come il caffè a Napoli, per capirci.

E quindi ora che è iscritto a Vassalotti non sfuggirà nulla: la scuola di politica A ripetizione, che prende il via domani, le riunioni dei comitati, le prossime mosse, a cominciare dall’indicazione del codice S36 nella dichiarazione dei redditi (il 2 per mille di Possibile).

E mentre tutto è sospeso, là fuori, e la politica torna in lockdown (forse non ne è mai uscita), continuano ad arrivare le adesioni, segnando nuovi record. Praticamente Possibile nel 2021 ha raggiunto il risultato annuale degli anni migliori a metà marzo.

Ora Vassalotti potrà scoprire, da insider, il perché. E tornare a occuparsi di altre faccende. Nel frattempo lui – così “fuori moda” – sembra proprio un iscritto a Possibile. Non lo riconosceranno, potrà agire indisturbato…

[To be continued, per tesserarsi a Possibile: www.possibile.com/tessera]

