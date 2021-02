Oggi People esce con due pubblicazioni a cui teniamo moltissimo, a cui ci siamo dedicati con passione e dedizione: il terzo numero di Ossigeno e Tax the Rich, un libro scritto da Davide Serafin e da me.

Li trovate sul nostro sito – www.peoplepub.it – e segnano un passaggio politico per noi decisivo: dal vuoto dei posizionamenti e del gossip quotidiano alla pienezza della sostanza delle questioni politiche.

Crediamo sia venuto il momento perché le cose cambino. Per una ragione oggettiva: che così non possono continuare, a meno di non volersi fare tutti (tutti!) molto male.

Buona lettura e buona condivisione, soprattutto.

