Mi scrive un amico orgoglioso di definirsi liberale (una rarità, ormai):

In Ossigeno e Tax the Rich spiegate anche perché milioni di operai con reddito da fame vogliono la Flat Tax della Lega?

La risposta è: sì. Anzi, è Crisotemi (qui nell’illustrazione di Tommaso Catone per Ossigeno).

Perché siamo incantati, questa è la verità. Ci siamo convinti che tutto sia irriformabile. E che tutto sommato – quel poco che abbiamo da sommare – vada bene così.

E quindi chi non ha patrimonio è preoccupato della patrimoniale perché glielo dice chi ha un patrimonio infinito.

Chi ha un reddito basso, questione che andrebbe affrontata per prima, inconsapevolmente si augura che paghino meno tasse i benestanti.

Chi lavora e si ritiene subissato dalle tasse sul lavoro se la prende con chi vuole tassare le rendite.

In Ossigeno e Tax the Rich proviamo a spiegare proprio questo. Pensando a Crisotemi e ai guasti del mondo in cui viviamo.

