Come se ciascuno rappresentasse uno dei meravigliosi titoli di Piero Chiara, abbiamo coinvolto la virologa di Prato, la neomamma di Torino, il professore di Milano, l’attore di Padova, l’anonimo di Twitter, l’insegnante di Brescia, lo sceneggiatore di Monti, gli autori di People per raccontarvi la nostra Quarantena.

Sono Stefano Bartezzaghi, Johannes Bückler, Laura Campiglio, Stefano Catone, Giuseppe Civati, Francesca Druetti, Nadia Ferrigo, Francesco Foti, Veronica Gianfaldoni, Giulia Montorzi, Rocco Olita (a cui si deve l’idea), Andrea Pennacchi, Davide Serafin, Marco Tiberi e Marzia Vacchelli.

Si trova in versione ebook e va letto rigorosamente a casa. Il link è qui.

Per il resto, People proprio in questi giorni assurdi ha inaugurato il proprio Podcast, che si va popolando e che per ora trasmette soprattutto letture, da lontano, e ha messo in promozione tutti i propri libri elettronici, le librerie essendo chiuse ormai da giorni.

Da sempre la nostra sezione Free è a vostra disposizione, con titoli gratuiti: l’ultimo, in ordine di tempo, è Abolite quei decreti, a cura di Stefano Catone.

Da subito abbiamo adottato il protocollo del “calma e gesso“ e telelavoriamo ormai da giorni e giorni.

Immaginatelo come un piccolo kit, quello che vi proponiamo, mentre lavoriamo perché sia meravigliosa la fine di questo isolamento.

