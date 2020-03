Da quando è suonato il primo campanello d’allarme People ha comunicato ai propri dipendenti e collaboratori che avrebbero potuto scegliere di lavorare da casa.

Ha annullato ogni evento pubblico, in ogni zona del paese, in Lombardia e dalla Lombardia, diciamo, perché da lì ci saremmo mossi.

Ciascuno di noi ha ridotto gli spostamenti al minimo, puntato su conferenze video o telefoniche, evitato meeting e riunioni.

E certo ci abbiamo rimesso e rimetteremo molto, in alcune settimane quasi tutto. Però si fa così. E non ci sono altre spiegazioni da dare o norme da attendere, né bozze da correggere.

«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

