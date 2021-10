Per People è un manifesto e una bandiera, questo libro.

Perché riassume tutte le ragioni per le quali abbiamo aperto una casa editrice.

Perché ci piace la cultura alta che incrocia quella popolare, senza soluzione di continuità.

Perché ci piace la storia della cultura del nostro Paese, annichilita dall’età dell’ignoranza e dell’oblio in cui viviamo.

Perché vorremmo le nuove generazioni conoscessero il milieu da dove provengono, senza paternalismo, che igiovani sono giusto quelli delle magliette della salute e dei luoghi comuni che sappiamo.

Perché la cultura è Brancaleone così come è Pojana…

Perché è un lavoro editoriale prezioso, per il linguaggio, per l’apparato iconografico che ha una storia bellissima, perché l’editing di Serena D’Angelo è sempre attento e virtuoso, perché è una gioia vedere al lavoro la fucina di Scarpelli e ringraziamo Giacomo per la sua disponibilità e per il suo entusiasmo.

Perché lo porteremo con noi fino a Natale, questo libro, dal Salone del Libro in avanti, in una sorta di Brancaleone Tour auto ironico e disorganizzato come si conviene, a cui potete partecipare scrivendo a me o a People per organizzare incontri, letture e serate da passare insieme.

Commenti

commenti