Oggi Sempresialodato riceverà Giuseppe Conte. E speriamo che sia il punto di svolta di una crisi di governo – ma prima ancora politica e culturale – che si trascina da troppo tempo.

Una crisi che ci ha fatto perdere di vista gli obiettivi del Recovery Fund e le modalità della sua gestione, sostituiti dal Senatory Fund e dalla ricerca di sopravvivere a se stessi di tutte le parti in causa, nessuna esclusa.

Una legislatura che prosegue con la “meta” della votazione del nuovo Presidente della Repubblica, si affida a Sempresialodato. Come sempre. Il rappresentante di una politica che sembra non esserci più. E che invece può e deve tornare, su basi nuove.

Bisogna svuotare la cantina in cui siamo stati stipati per troppo tempo, con i suoi rimasugli di ceto politico decadente, i riti logori, le abitudini fruste, i vecchi giochi di potere annegati nella polvere che ormai non divertono più nessuno.

