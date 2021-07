A Bologna con We Reading, per «Una lucciola in mezzo a un blackout».

A Brescia, Latteria Molloy, L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno.

A Milano con Marianna Aprile e Alessio Viola, Sarò bre, alla Librosteria.

A Padova, PeopleFest, Parco Prandina, con L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno.

A Imola e Castel San Pietro Terme con Alfonso Cuccurullo, letture e gioia a nastro.

A Roma rispettivamente con Alessio Viola e Willie Peyote, Nanà e Largo Venue.

Ad Andria per il Festival della disperazione (a cui mi sono auto-invitato dopo l’insuccesso dell’anno scorso) con Willie Peyote.

Poi mi prendo un sabbatico.

