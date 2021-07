«Credevate di averci estinti con le vostre punte di lancia finemente lavorate, branco de fighetti? Ci vuole ben altro, noi ci siamo ancora. Nel vostro DNA. Noi siamo dove siamo sempre stati, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, ma ci siamo. Avete passato cent’anni di scienziati a spiegare che non c’era DNA Neanderthal dentro i omini sapiens, branco de invertiti. Ce n’era di più di quanto vi piacesse ammettere. Come faccio a saperlo? Facile, io sono un Neanderthal. E anche adesso che stai leggendo ’sta roba e ti dai delle arie solo perché sai leggere e scrivere, e c’hai la macchinetta con lo stereo sintonizzata su quel casso de Internet, sei uno di noi.»