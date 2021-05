Manca poco al congresso di Possibile e l’ispettore è tornato a indagare. Deformazione professionale.

Ha scoperto, ad esempio, che la media di età degli ultimi 100 iscritti è 32 anni (la mediana 29).

E che si è raggiunta la parità di genere perfetta, con le ultime adesioni: 50 uomini e 50 donne.

Insomma, il mondo di Possibile cambia ancora e velocemente.

Chissà come andrà al congresso. Vassalotti ha anche pensato di presentare dei documenti e delle proposte, si è fatto prendere la mano, ma per ora la prudenza lo ha sconsigliato di mettersi troppo in mostra.

Una cosa però l’ha fatta: è andato al Caf e ha messo S36 nella sua dichiarazione dei redditi alla voce 2 per mille.

Questi se lo meritano.

