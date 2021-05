Abbiamo detto clima, progressività, patrimoniale. Del fisco e della redistribuzione della ricchezza (necessaria, improcrastinabile) abbiamo parlato nel terzo numero di Ossigeno, la rivista di People. Il clima arriva ora, con un numero monografico, all’interno di un progetto di People che in futuro assocerà letture e azioni per il clima. Letteralmente sul campo, con Good Land e altri partner che via via, quest’estate, “sveleremo”.

Ossigeno contro l’anidride carbonica, potremmo dire, il metano e le altre sostanze che presto si libereranno e che rovineranno il nostro ecosistema. Che per la verità stiamo rovinando proprio noi e dovremmo essere proprio noi a rimediare.

Ossigeno è una rivista nata in cattività, come quei cuccioli di panda nati negli zoo dell’Estremo Oriente. Per mesi ha vissuto sui social e nelle vostre case, senza poter uscire e circolare come avremmo voluto. Ora si può e con cautela lo faremo. Perché una rivista a questo soprattutto serve: a discutere, a gettare un sasso nello stagno (e che stagno!), a parlare di cose che altri fingono di non vedere o, come ci spiega Stella Levantesi in questo numero e nel suo bel libro appena uscito, negano, travisano e mistificano.

Insomma, noi vi aspettiamo. E voi?

