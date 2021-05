Per la rassegna #ilibrideglialtri, non posso non segnalare il libro di Stella Levantesi, I bugiardi del clima, Laterza.

Levantesi collabora con Ossigeno fin dalla sua fondazione e nell’ultimo numero un suo pezzo apre la rivista.

Ma veniamo al libro: è la ricostruzione analitica e puntuale di 40 anni di menzogne criminali, finanziate dalla grandi corporation (quelle fossili ma non solo) per negare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. I governi dei principali Paesi: conniventi, al massimo muti e rassegnati.

Levantesi passa in rassegna i casi più eclatanti e dimostra che sono state spese più risorse per negare che per contrastare la “deriva” climatica, anche grazie a un mondo dell’informazione né attento né appassionato (interessato?).

La parte che personalmente prediligo è quella dedicata alla strategia e alle fallacie logiche adottate da chi nega che siamo in pericolo. Pagine fondamentali, che tutte e tutti dovreste leggere, perché questi pseudo-argomenti li incontriamo ogni giorni su giornali, tv e social.

Personalmente li ho chiamati Struzzi! (ma avrei fatto meglio a chiamarli «stronzi!»): sono i signori di un mondo che stanno uccidendo e annegando, incuranti delle conseguenze, colpevoli proprio perché sanno, sanno tutto, molto meglio di quanto possiamo sapere noi e di quanto possano sapere i cittadini che vivono nelle aree più a rischio.

Levantesi non è ideologica, è scientifica. E forse è proprio questo il problema da risolvere. Essere competenti, conoscere le cose e poi farsi un’idea politica precisa. Oppure scegliere il contrario, come sembrano fare quasi tutti, ahinoi, soprattutto in Italia.

Leggete il suo libro e moltiplicatevi nella denuncia, perché il tempo sta finendo. Se non è finito già.

