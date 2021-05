E niente. Vassalotti ha capito tutto, grazie al Concertone. Se la politica ufficiale dice poco o niente, lo dirà qualcun altro.

Ora ha capito perché le persone hanno scelto Possibile più degli anni passati: perché così non si può più andare avanti.

E non bisogna farlo da un palco, quel discorso, ma in ogni bar e in ogni social. Sul ddl Zan e su clima, progressività e patrimoniale (patrimonialez?).

E bisogna farlo tutte e tutti, in modo organizzato.

Con l’inizio di maggio si parla di salario minimo, sparito dal PNRR.

Ecco, Vassallotti, con il suo nickname, è già al lavoro. Quando gli toglieranno il coprifuoco, non ce ne sarà più per nessuno.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

