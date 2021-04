Nelle chat di Possibile gira un dato incredibile: l’80% delle adesioni di aprile sono nuove. E anche Vassalotti si sente un po’ più nuovo del solito. Nuovissimo, direi.

Gli pare che ci sia una generazione nuova, che ha un modo di ragionare diverso dal suo, molto distante dal linguaggio e dai modi della politica in generale a cui è abituato da sempre.

Ora si preparerà al congresso, con il suo nickname, che non posso rivelarvi.

Abbiamo già violato la privacy dell’ispettore fin troppo. Siamo certi, però, che lo vivrà in modo appassionato: del resto, per lui, come per tre quarti degli iscritti a Possibile, è la prima volta. In assoluto.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

