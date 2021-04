Gli ultimi, per quanto riguarda la pandemia? Lo speriamo.

E però sono i giorni rossi, come il fiore di Biani, come le battaglie per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

People celebra il 25 aprile, come celebrerà il Primo Maggio.

Nella speranza che sul paese sventoli una bandiera gialla e che si possa ricominciare a vivere. Che pare tipo una sindrome groenlandese. 9 mesi di buio e 3 di luce.

Ecco, che luce sia. Con cautela e circospezione, perché abbiamo già avuto troppi stop and go (anzi, stop and stop).

E, in ogni caso, buon 25 aprile.

