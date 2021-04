Vale sempre, la regola delle 48 ore: dopo la notizia bomba, astenersi dal commentare per due giorni, e la bomba giacerà inesplosa.

Scherzando, su Twitter, ho travisato l’acronimo SL: the Silence of the Lambs.

Distinguo, passi indietro, dichiarazioni scandalizzate, intere federazioni che si chiamano fuori.

Ora, sono juventino e perdere le Champions ok, però perdere anche una competizione immaginaria, beh, ci vuole del talento.

Commenti

commenti