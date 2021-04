Albeggia, il Lungotevere è deserto, un caffè fumante d’asporto. Uno sparuto gruppo di persone parla di politica. «Sono tutti uguali», «Tanto non cambia niente», «Inutile fidarsi».

Vassalotti, pur da finto iscritto a Possibile, non resiste e si intromette.

«Questo non è vero, dovete aver rispetto per l’impegno sincero delle persone, non tutta la politica fa schifo come dite voi! Forse dovreste impegnarvi anche voi, invece di lamentarvi in continuazione», si scalda.

I convenuti convengono, anche perché Vassalotti è in divisa. Lo salutano con deferenza, lui si scusa per i toni accesi. Non è da lui appassionarsi, per la politica poi.

Sullo smartphone gli arrivano gli ultimi dati.

La composizione degli iscritti è questa: 61,3% nuovi, 28,1% rinnovati 2020, 10,6% rinnovati non 2020

Gli uomini sono il 55,1, le donne 44,9, ma il dato si rovescia nelle ultime settimane: tra le ultime 100 adesioni, si contano 53 donne e 47 uomini.

I comitati aperti, rinnovati o rilanciati sono numerosi, l’elenco è lungo. Vassalotti ha preso nota di: Brescia Perugia Palermo Dakar Cuneo Imperia Ferrara La Spezia Vicenza Latina Como Parigi Pordenone Lecce Ravenna Tarquinia Berlino Mestre.

E ora parte la campagna dell’S36 e Firmamento.

Le indagini proseguono. Vassalotti sorride. Non gli capita mai.

