E mentre si parla d’altro, la legge elettorale rimane un macigno gigantesco.

Da cittadino ringrazio Carmelo Palma per questo pezzo: mi permetto solo di correggere l’attacco del catenaccio. Non si tratta di indifferenza, ma di interesse.

Alla “politica” conviene che il gioco sia limitato a pochi attori, possibilmente sempre gli stessi. E la norma è inverosimile apposta, non per sbaglio, come tutto il Rosatellum, votato da quelli bravi, eh.

