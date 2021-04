Quest’estate è stata per me, per tante ragioni, un’estate sospesa. Non fosse stato per Laura e Eugenio, mi sarei perso. Alla deriva.

Bene, in una di quelle giornate agostane, sul mare, abbiamo iniziato a fare il gioco delle sceneggiature, finché Eugenio non ha estratto dal cilindro la storia di Vassilis Paleokostas. Una storia incredibile, ambientata nella Grecia degli ultimi vent’anni, che ha subito appassionato la tavolata.

Con People ci siamo subito attivati, abbiamo acquistato i diritti della sua autobiografia, ci siamo affidati alla professoressa Gilda Tentorio per la traduzione.

Ed eccoci qui, con l’Imprendibile e una storia criminale che chissà come si concluderà.

Da un’idea e da una terrazza di Eugenio Santo, lo trovate qui.

«Nei momenti difficili ed estremi, quando occorre rispondere ai dilemmi con l’azione immediata, la vita mi ha insegnato a fare le acrobazie. Sono uno che attacca il sistema, ma anche un ribelle romantico che non vuole cedere a compromessi. Una lotta continua tra il mezzo e il fine, tra il giustificare un’azione o un’altra.»

Braccato dalle autorità da più di trent’anni. Evaso di prigione due volte in elicottero. Autore di innumerevoli rapine e di celebri sequestri. Ha dato milioni ai poveri e agli orfani. Non ha mai ucciso nessuno.

Questa è la storia, narrata in prima persona, di come l’uomo più ricercato della Grecia sia diventato un eroe popolare nel proprio Paese. Vassilis Paleokostas non è interessato a conquistare il favore dei lettori. Al contrario, rivendica il proprio ruolo e non trascura nessuna delle circostanze che hanno portato un ragazzo cresciuto nell’estrema povertà delle montagne della Tessaglia a condurre una vita da fuorilegge.

L’amore per la libertà sopra ogni cosa è il filo conduttore della vita di quest’uomo dalla personalità poliedrica e dal temperamento sorprendentemente riflessivo. La sua è una storia il cui ritmo serrato terrà il lettore incollato alle pagine, lasciandogli il giudizio finale su questa controversa e affascinante figura.

Vassilis Paleokostas, nato nel 1966 a Moschofito, in Tessaglia, è il fuorilegge più famigerato della Grecia, condannato per sequestro di persona e rapina. Latitante dal 2009, dopo la seconda evasione dal carcere di massima sicurezza di Korydallòs, Paleokostas è un uomo in guerra contro lo Stato: il suo Paese si divide tra chi lo considera un malvagio terrorista e chi un novello Robin Hood.

