Il bando di Scintilla! 2021 lo trovate qui.

È un concorso destinato a opere prime per prime lettrici e primi lettori, per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi.

Una Storia nuova ha bisogno di nuove storie. Cerchiamo opere di finzione inedite dedicate e destinate alle bambine e ai bambini, alle ragazzine e ai ragazzini, che raccontino il nostro Paese e i suoi cittadini, che rivelino agli italiani chi siamo, come siamo messi, cosa ci interessa, cosa ci manca, cosa ci aspettiamo, dove vogliamo andare. Cerchiamo i romanzi che nessuno ha ancora letto, autrici e autori dei quali non conosciamo ancora il nome. Cerchiamo quello che non c’è, perché sentiamo la mancanza di ciò che manca. Il premio si chiama Scintilla!, l’obiettivo è far scoccare l’ora dei pensieri inusitati.

People con Scintilla! e nello stesso modo con il progetto dedicato al Clima di cui vi tornerò a parlare presto, si rivolge alle lettrici e ai lettori, alle cittadine e ai cittadini del futuro.

Ognuno lo farà pensando al mondo che vorrà lasciare ai propri figli. Il Paese, il mondo di Nina, per me, come scrissi una volta.

Per fare di tutto perché sia ospitale, più giusto, e loro più consapevoli e forti. Anzi, grandi.

