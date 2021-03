Spoiler-Alert!

People avvia un nuovo progetto. Dedicato al Clima. Un progetto ambizioso, che si svilupperò a partire dalla sua rivista, che guarda caso si chiama Ossigeno e nel prossimo numero tratterà proprio di Clima.

La prima azione sarà la collaborazione con Good-Land, un network che vi chiediamo di conoscere e seguire.

La presentazione dice più o meno così:

People – Good-Land, molto più di una collaborazione, una comunità d’intenti, all’insegna di un orizzonte condiviso. Con lo sguardo lungo e con azioni concrete, ora. Con la voglia di cambiare, giorno dopo giorno, senza perdere altro tempo. Perché per People con la cultura si mangia, si vive. E non da oggi. Perché Good-Land ci insegna a farlo in modo sano e rispettoso del nostro pianeta.