Con Marco Tiberi, domani sera, ore 18.30, saremo ospiti di Blue Room, all’insegna della campagna Indie People, di cui vi ho spesso parlato.

Per qualsiasi segnalazione sul mondo delle librerie indipendenti, vi ricordo che potete usare questo indirizzo: [email protected] Che siate librai o lettori o curiosi, poco importa. E vale per le librerie, ma anche per le cartolibrerie e per le edicole. Indie, fino in fondo.

