Grande successo ieri per il nuovo numero di Ossigeno e per Tax the Rich, il libro che ha scritto Davide Serafin, accompagnato dal vostro affezionatissimo.

Siccome qui si lavora sempre, e non si dorme mai, oltre a preparare altri titoli strepitosi per il mese di marzo, abbiamo preso la decisione che le nostre prossime settimane saranno dedicate alle librerie indipendenti.

Siamo già in contatto con molte di loro, con molte abbiamo avviato una fruttuosa collaborazione, prima e nonostante la pandemia, ora ci dedicheremo a loro in tutta la penisola.

Alcune le sentiremo solo “da remoto”, nel rispetto delle regole vigenti. Altre le visiteremo, perché è tempo di prepararsi a quando tutto tornerà normale (se normale si potrà chiamare la situazione in cui ci troveremo). Si deve fare ora, altrimenti sarà troppo tardi. E perderemo altro tempo e il Paese si impoverirà ancora di più.

Se avete una libreria da segnalarci – la vostra preferita – o se siete proprio librai fuori dai circuiti, non esitate: scrivete a promozione peoplepub it ovvero al mio indirizzo personale, civati gmail com.

Siamo indipendenti, no? E tra indipendenti ci si intende. Liberamente.

