Appena hanno saputo dell’insonnia – sognante, però – dell’ispettore, in una chat di Possibile è comparso un infuso. Vassalotti questi non li sopporta più. Si facessero gli affari loro. Lui è iscritto sotto copertura, mica sul serio. Ed è disilluso e non crede a nulla – a nulla! – di ciò che vede.

Adesso si sono messi in testa di superare ogni record in tre mesi. Dice che gli manca poco e Coloccini conferma. E fanno partire corsi, anagrafi, piattaforme, comitati. Insomma, uno spettacolo grottesco, come se la politica fosse davvero questa, sincera e partecipata.

E poi invadono il web di contenuti, mentre tutti sanno che l’importante è far polemica con questo o con quello, senza dire nulla. E essere incoerenti, fedifraghi, riuscire a mentire a tutti contemporaneamente. Questo si deve fare, se si vuole far carriera.

Ma loro, loro niente. Insistono con i progetti, con i percorsi, con le adesioni. Sono pazzi. Qualcuno prima o poi li dovrà fermare. Meglio prima che poi.

