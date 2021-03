La sincerità e la convizione, anche, che poi in fondo sono la stessa cosa.

Si può continuare a dirsi che non ci sono alternative, traccheggiare, prendere tempo, banalizzare, mettere ogni cosa – non solo la polvere – sotto il tappeto, oppure affrontare la realtà.

Oggi ne parleremo nel consueto appuntamento con il #PeoplePodcast che animiamo con Marco Tiberi: come canta Willie, «Cosa ci vuole a decidere: “tutta ‘sta roba c’ha rotto i coglioni?”».

Ecco, cosa ci vuole a decidere, a scegliere, con sincerità e convinzione? O davvero credete che si possa andare avanti così, in una eterna fiction in cui nulla ha più valore?

Lo so, a scegliere si perde qualcosa, anche a diventare più consapevoli. Si rinuncia a posizioni di potere o anche solo di conforto. Ma, diamine, perché siamo al mondo? Per vivere nella mendacia o, peggio, nella merdacia? Per obbedire a logiche che sappiamo sbagliate, per sguazzare nell’ipocrisia, per mettere in salvo solo noi stessi, che poi sappiamo essere perfettamente impossibile farlo, per come si sono messe le cose?

Siamo sinceri. Solo questo ci salverà.

