Possibile non ha dietro “nessuno”, se non quello che vedete. Non ha lobby, non fondazioni, non finanziatori occulti, non rapporti con paesi stranieri (le dittature sanguinarie proprio non ci piacciono).

Tutti i finanziamenti che riceve sono tracciati e sono i vostri. Tanti, numerosi e piccoli. In una parola, liberi.

Gli stipendi di chi ci lavora sono molto sobri, a cominciare dalla segretaria nazionale, Beatrice Brignone, più sobria tra i sobri.

Il vostro affezionatissimo, a scanso di equivoci, non ha mai ricevuto un euro di stipendio, nemmeno quando era segretario, ormai tanto tempo fa. Figuriamoci ora.

C’è – anche – una politica diversa.

Aderite a Possibile. Che si cambia.

