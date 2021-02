Non è ancora finito febbraio e Possibile ha il doppio degli iscritti del 2020.

Non solo, la tendenza dice che sarà record assoluto alla fine dell’anno.

E si moltiplicano i comitati e le sedi, in Italia e all’estero.

La Zona lampone si diffonde a macchia di leopardo, mentre a macchia di gattopardo si diffonde il tecnicismo del governo, tra sottosegretari letteralmente impresentabili.

Vassalotti ha deciso, visiterà questi «possibilisti» (si chiameranno così) sotto copertura. Cercando di carpirne le motivazioni.

È convinto che, se ce la farà, potrà dare ai propri superiori non solo un dossier su questi qua, ma una specie di tesi di scienze politiche.

Li vede come fossili, come zanzare nell’ambra, come se il loro Dna fosse diverso. Giovanissimi con le passioni di una volta.

La ricerca si fa antropologica, non ce n’è. E Vassalotti ha deciso: come Possibile, non lascia, raddoppia.

[per aderire a Possibile, www.possibile.com/tessera]

