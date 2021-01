Ho fatto una sobria intervista a Tpi.

La trovate qui.

Giampaolo Coriani commenta così:

Anche tu vuoi rompere il cazzo, nel senso di mettere da parte la diplomazia e il bon ton e spezzare gli equilibri, che stiamo andando a sbattere come pianeta e come società e sembra non importi a nessuno? Iscriviti a Possibile

Ecco, quale miglior sintesi?

Per cambiare, bisogna cambiare. Affidarsi a quello che c’è, fare diventare un governo addirittura un partito, come vuole più d’uno anche nel gruppo della sinistra (qualcuno che è sempre in tv a difendere Conte come se fosse Mitterrand), è un errore di prospettiva che ci condannerà. Così come lo è continuare a traccheggiare sulle questioni essenziali. Rinviare le decisioni. Dare pieni poteri a chi non sa esercitarli. Continuare a scendere, quando invece dovremmo salire.

Commenti

commenti