Eccoli qui. Un libro che People offre alla comunità di Possibile e non solo, per un recovery fund che dia prospettiva al nostro paese.

L’autore è Davide Serafin, la prefazione di Beatrice Brignone.

In omaggio sul sito di People, sarà recapitato ai comitati di Possibile. Leggetelo e diffondetelo.

Questo libro non è l’esercizio consolatorio di chi rifiuta la realtà e si rifugia nella fantasia.

Questo libro è un manuale per chi vede la realtà nella sua ingiustizia e non la accetta, per chi si ribella, per chi intende mettersi all’opera, per chi vuole costruire il paese che qui trova descritto.

Quando avrete finito di leggerlo, unitevi a noi. C’è molta strada da fare, e il tempo è scaduto.