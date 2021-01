Le indagini dell’ispettore Vassalotti sono a un vicolo cieco. Nemmeno il brigadiere Coloccini si sa spiegare, davvero, che cosa stia succedendo.

Stanno però iniziando a comprendere che il dato numerico non è quello che conta di più, in questa storia. È sproporzionato – in 15 giorni si sono iscritte a Possibile più persone di quanto sia accaduto in quasi tutto il 2020.

Il punto è qualitativo, se volete emotivo, sicuramente di prospettiva.

È appena giunto sul tavolo degli inquirenti questa missiva.

Come questa, molti altri messaggi confermano questo sentimento (ho scritto sentimento, non sentiment, spero sia chiaro).

E allora andiamo avanti con quella promessa e quell’aspettativa, che non dobbiamo lasciar correre.

Dobbiamo maturare. Insieme.

