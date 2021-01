Leggo i giornali, come molti di voi trasalisco, e ribadisco: per me non si tratta di stare con Conte o con Renzi, ma con il clima (ehi, c’è qualcuno?) o con i fossili, con la patrimoniale o con la difesa della rendita soprattutto in un periodo come questo, con la progressività fiscale o no (e potrei andare avanti: legalizzazione o proibizionismo? Matrimoni egualitari o mezze misure? Do you remember Giulio Regeni e Patrick Zaki e la legge 185/90?).

C’è una panchina, in piazza, davanti al Quirinale: ci sederemo lì ad aspettare finché non risponderanno a queste domande.

Questa per me è la questione politica vera. Le altre domande lasciamole agli aruspici: Conte salirà al Colle? Renzi ritirerà le ministre di Italia Viva? Ci sarà un Conte ter o meglio un RiConte? Arriveranno gli alieni, tipo Gurb?

