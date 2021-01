Una tessera come quella di Possibile non è un tesseract «contenente una immensa quantità di energia e in grado di trasformare in realtà ogni desiderio di chi lo detiene». Non è roba da Avengers, o almeno non esattamente.

Per avverare i vostri desideri di cambiamento, se volete trasformare la realtà come vorreste che fosse (almeno un po’), se volete sconfiggere i cattivi ci sarà da fare politica, giorno dopo giorno, tornare alle cose importanti, alle vere “fratture”.

Con pazienza e costanza. Lo abbiamo visto con la tampon tax, con la legalizzazione della cannabis, con la legislazione a favore delle donne, con il riconoscimento della piena cittadinanza alle persone trans, con la patrimoniale e la progressività, con il contrasto all’elusione fiscale, con i diritti civili e umani da associare a quelli sociali, con la laicità, con i progetti per limitare i danni dei cambiamenti climatici.

Più saremo, più sarà forte il nostro messaggio.

