L’ultimo cablogramma dell’ispettore Vassalotti ha un tono sconfortato come – ci immaginiamo – il suo autore:

Abbiamo fatto più iscritti in una giornata oggi che iscritti in un mese in 16 degli ultimi 20 mesi.

Per la precisione tutto è avvenuto verso sera, quando Italia Viva (nel senso di mors tua, vita mea) ha aperto la crisi di governo.

La corsa al Colle è diventata una corsa democratica a iscriversi a Possibile.

Sono iscrizioni di nuova generazione (next generation, appunto) che cercano un recovery dove la politica non si faccia per calcolo o per contare i sottosegretari.

Cose che capitano nell’Italia stravolta del 2021.

Nel caso vogliate salire e partecipare anche voi alla corsa, l’indirizzo è questo.

