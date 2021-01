Non sono bravo a leggere. Vado troppo veloce. Sono lombardo e la mia dizione è incerta. Per di più ho vissuto in posti diversi e le mie parole hanno preso sonorità che a volte contrastano tra loro, tipo quel personaggio del Nome della Rosa che parlava tutte le lingue e nessuna. A me capita con l’intonazione e vorrete scusarmi.

Però ho letto qualche riga del mio piccolo, piccolissimo, Stupore di un tempo nuovo.

Il libro lo trovate – magio in omaggio – sul sito di People.

La lettura, invece, su Spreaker o Spotify insieme a lettrici e lettori molto migliori di me e ai PeoplePodcast con Marco Tiberi.

Qui sotto i link:

https://open.spotify.com/episode/6wbAjfdqn5YGD7gnxcctc8

https://spreaker.com/episode/42768942

