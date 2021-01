On air, c’è scritto all’ingresso. Alfonso Cuccurullo sta terminando di leggere il primo libro di Johannes Bückler, Non esistono piccole storie. Prestissimo inizieremo a registrare, con un’altra interprete molto speciale, il successo del Natale 2020 (almeno per People), Non esistono piccole donne, sempre dell’Anonimo lombardo (forse).

I due Bückler si aggiungono alla lettura di Fine (proprio in questi giorni omaggio di People), che Elettra Mallaby registrò un secolo fa, potremmo dire, sulla soglia della stagione della pandemia.

Altri titoli presto seguiranno e nelle prossime settimane saranno a disposizione dei 25 lettori in versione “ascoltatori”.

È una novità per noi e dobbiamo ringraziare – lo faremo diffusamente quando tutto sarà ufficiale – uno studio di registrazione di Roma che ci ha assistito e ha deciso di produrre insieme a noi questi libri che parlano.

Il mondo di People diventa più grande e più bello, proprio nel periodo peggiore per tutte e tutti. Il podcast – che speriamo diventi “i” podcast -, la rivista Ossigeno, il crossover con la musica, il premio Scintilla!, viaggi e miraggi che stiamo già immaginando, nel chiuso delle nostre stanze (di più, scrivanie) e altre sorprese che scoprirete strada facendo. Molta strada, speriamo.

Grazie a tutte e a tutti coloro che hanno reso possibile questa piccola causa editrice. Ne siamo molto felici.

