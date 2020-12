Sono finalmente arrivate le regole del Rosso Natale. Tre quarti lockdown e una scorza d’arancio per i giorni feriali.

Le regole sono complesse e le trovate sui principali quotidiani: a volte ci si avvicina alla difficile interpretazione delle sure del Corano.

Detto ciò, prudenza, misura, cautela, anche autoimposte.

Come principale attività, anche collettiva, consigliamo lo #Jólabókaflóð e proseguiamo con la nostra attività e con le spedizioni, nel rigoroso rispetto dell’ultimo decreto legge.

Siamo in linea con gli ordini e le consegne, volevo rassicurarmi e ringraziare chi sta lavorando a Gallarate-Rovaniemi da settimane.

Addirittura, abbiamo pensato che se non vivete distanti da Gallarate, i libri potete venire a prenderli voi direttamente presso la nostra sede. Informazioni sul sito: www.peoplepub.it. Aggiungeremo un omaggio per i ritardatari.

Vi ricordiamo poi che le librerie rimarranno aperte come gli altri negozi di prima necessità (in questo caso, primissima). E vi consigliamo di fare visita a quelle più libere e indipendenti, che hanno addirittura ancora veri librai ad accompagnarvi. Roba da matti.

E noi abbiamo in mente una sorpresa, per voi, anche dal 26 dicembre al 6 gennaio. Per chiudere con questo orribile 2020 e iniziare nel migliore dei modi il 2021.

E che lo #Jólabókaflóð sia con voi.

