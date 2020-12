Si raccolgono le firme per Eddi Marcucci (firmate!), si fanno nobili e doverosi appelli, uno sparuto gruppo di parlamentari se n’è occupato, si prosegue nella denuncia di chi è più vicino al suo caso.

Qui lo trovate spiegato molto bene da Susanna Marietti di Antigone.

Mi chiedo però dove sia finita l’opinione pubblica. Certo, abbiamo ben altre cose a cui pensare, come si dice sempre quando non si vuole affrontare un argomento delicato o complesso. Certo, ci sono mille altre condizioni – soprattutto tra giustizia e carcere – per cui sarebbe giusto prendere parola.

Ma nella società della libertà a ogni costo, tema che è stato al centro del dibattito di questi mesi, il silenzio nei suoi confronti è agghiacciante.

Che nessuno dei milioni di liberali che vivono in italiano proclamandosi tali abbia voluto dire qualcosa, poi, è semplicemente ridicolo.

Per l’ennesima volta, vale la pena ricordare che la vicenda di Eddi non riguarda lei soltanto. Riguarda tutti noi.

Insistiamo, perché se perdiamo questa “causa persa”, l’avremo persa tutti.

