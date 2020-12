Nel bel libro dedicato da Alessandro Marzo Magno a Aldo Manuzio (L’inventore dei libri, Laterza), si fa presente fin dalle prime righe che l’editore è un lavoro che deve saper far sognare e però tenere i conti. Un incrocio sapiente tra poesia e #Brianza, diremmo noi.

Ora, la nostra rivista «Ossigeno» è cara. Costa 18 euro. Troppi, dicono in molti.

Lo sappiamo. Meno di così, con i numeri che sta facendo, dovremmo ribattezzarla «Buco nell’ozono».

Le ragioni dei costi così alti potete immaginarle, soprattutto se avete preso in mano la rivista, sfogliato i contributi, valutato il numero di collaboratori e di autori.

Ci sono due «però» molto grandi di cui vorrei parlarvi. Il primo è che a fronte di un buon riscontro siamo intenzionati a ridurre il prezzo di copertina e conseguentemente gli abbonamenti (anche per chi li ha già fatti, ovviamente).

Il secondo è che nell’abbonamento sono compresi quattro numeri, quattro libri People in allegato (uno per numero) e le spese di spedizione comprese (tracciate, perché a noi piace far così, costano un botto esagerato).

Ciò che vi voglio dire è che Ossigeno è una rivista comunitaria, sia nella sua ideazione e preparazione, sia nella sua fruizione. Più saremo, meglio sarà.

