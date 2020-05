Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,

però che gente di molto valore

conobbi che ’n quel limbo eran sospesi.

Sono i libri che sono usciti in concomitanza con il lockdown e che sarebbero stati protagonisti di mille presentazioni che non ci sono state. Libri che, nel linguaggio commerciale, sono diventati resi ancor prima di essere messi in commercio.

Sono titoli, d’altra parte, che esprimono al meglio la nostra casa editrice e le idee che ci ispirano. Dalla battaglia politica e ideale all’impegno e alle lotte per i diritti civili, dalla lettura del presente – in Italia, in Europa – alla nostalgia del futuro.

Libri che hanno solo il difetto di essere stati messi in vendita prima che entrassimo nella fase che ha cambiato tutto e che ha messo a dura prova non solo i libri come questi ma tutto il nostro settore. Libri che, per tali difetti, non per altro rio, sono perduti.

Dispiacersene serve a poco: allora abbiamo pensato con People di metterli a disposizione in un’unica soluzione, in un pacchetto che possa restituire loro un po’ di fortuna, se posso dire così.

Li trovate qui.

Commenti

commenti