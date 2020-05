Tra le tante cose essenziali sembra passato il messaggio che la politica non lo sia.

La politica è un bene essenziale, eccome. Viene – è vero – da un lungo periodo di oblio: è restata a casa per anni, altri poteri e interessi hanno fatto il bello e soprattutto il cattivo tempo. Amici degli amici e congiunti dei congiunti hanno tenuto banco.

Perciò, soprattutto in questo momento, è importante che la politica torni a essere protagonista di un disegno collettivo, grande e ambizioso. Per mantenere il distanziamento sanitario e ridurre quello sociale, fin da ora.

Scegliete un partito da sostenere con il vostro 2 per 1000.

Un partito che scelga la trasparenza e la coerenza come tratti distintivi, che non abbia rapporti con altri poteri e che non abbia il potere come unico obiettivo. Che sia in grado di immaginare e costruire finalmente un Paese diverso e migliore.

Ovviamente, per quanto mi riguarda, consiglio Possibile, codice S36.

N.B.: lo dico per i commentatori più solerti e per i solutori più che abili: personalmente non ci guadagno nulla, non essendo più “dipendente” dalla politica dal 2018.

