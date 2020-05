Alla fine è arrivato in libreria. Lui è stato generoso: è stato nel momento peggiore – per People e non solo – che lo abbiamo lanciato. Ma il Pojana vola alto e lontano. Va detto che Pojana non è da solo, ha una squadra intorno a sé e una grande tradizione alle spalle, che si richiama a Meneghello e nei momenti più lirici a Zanzotto e che risale ai goti (e se li beve, anche). E la generosità è premio a se stessa, come la virtù secondo le parole di un altro che aveva avuto – profondamente – a che fare con Padova, Pietro Pomponazzi.

E così, prima di sperimentare il Pojana errante con il furgoncino nelle plaghe del Triveneto e ci auguriamo non solo, lo troverete in libreria. E fa già sorridere così. Perché Pojana è un grande uomo: “di teatro” ma anche senza specificazioni. È una persona perbene, con cui è un piacere lavorare. E questo è solo un primo battito d’ali, altri ne seguiranno. E, si sa, un batter d’ali di Pojana a Brusegana provoca cambiamenti anche a migliaia di chilometri di distanza, in un mondo “fuor di sesto” come quello che lui racconta ogni volta che può.

