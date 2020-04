Giulia Montorzi, in ospedale, nella zona “sporca”.

Hai già smesso di metterti orologi, orecchini, ecc. da giorni.

Se li hai, levali.

Levati il camice.

Levati il tesserino dalla divisa, il fonendoscopio dal collo, il cellulare, la penna, l’agendina dei numeri degli appunti vitali e mille password dalle tasche.

Legati i capelli stretti.

Metti i soprascarpe monouso.

Metti la mascherina FFP2.

Metti la cuffia monouso.

Metti il primo paio di guanti.

Metti la tuta avvolgendoci i piedi dentro in fondo e la testa in cima coprendo i polsi nei guanti.

Fai un buco sulla parte interna della tuta all’altezza del polso e infilaci il pollice.

Metti un altro paio di guanti che finisca sopra la tuta.

Metti la visiera bloccandola bene dietro la testa.

Metti un camice monouso. Entra nella zona sporca.

Entra in una stanza.

Tocca il paziente.

Visita il paziente.

Guarda bene il paziente.

Parla col paziente.

Stai per uscire: avvicinati non oltre la linea segnata alla porta.

Leva il camice monouso e buttalo nella stanza. Leva il primo paio di guanti.

Apri la porta, chiudi la porta.

Fatti passare un altro paio di guanti dalla zona pulita, metti il secondo paio di guanti, fatti passare un secondo camice monouso e mettilo.

Entra nella stanza.

Ripeti le azioni per ogni stanza.

Ogni volta che esci dalla stanza comunica i dati della visita da scrivere al collega nella zona pulita.

Quando hai finito le stanze mettiti il secondo paio di guanti e rimani in tuta seduto per il tuo turno. Non si possono sprecare dispositivi.

Finisce il turno.

Levati il paio di guanti esterno.

Levati la visiera, disinfettala con il disinfettante della zona sporca e riponila nel contenitore immersa nel disinfettante.

Comincia a tirare giù la cerniera della tuta lentamente avvolgendola in modo che rimanga esterna la parte interna, fermati a metà e levati la cuffia e la mascherina, riprendi ad avvolgerla fino a sfilarla dai piedi ma non sederti mentre lo fai.

Leva i soprascarpe appoggiando i piedi o nella zona pulita o su panno monouso preparato dai colleghi e cosparso di disinfettante.

Leva i guanti e gettali nella zona sporca.

Esci definitivamente nella zona pulita.

Lavati e disinfettati le mani.

Commenti

commenti